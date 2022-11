Nkunku mais perto do Chelsea

Nkunku, avançado do RB Leipzig que devido a lesão teve de abandonar a seleção de França que está a disputar o Mundial, já terá um pré-acordo com o Chelsea. Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista no mercado de transferências, o atacante de 25 anos vai passar a defender o emblema de Stamford Bridge a partir de 30 de junho de 2023. O RB Leipzig irá encaixar mais de 60 milhões de euros com a transferência de Nkunku, o qual já terá até cumprido [em setembro] os habituais testes médicos. O atacante francês contabiliza 17 golos nos 23 jogos realizados pelo RB Leipzig nesta temporada.