A "estranha" lesão que afetou Callum Hudson-Odoi: «Não conseguia fazer um passe de 10 metros»

Aos 21 anos, Callum Hudson-Odoi esperava que 2021/22 fosse uma temporada de afirmação no Chelsea, mas tudo mudou na segunda metade da época, quando uma lesão o afastou e deixou-o fora de ação de março em diante. Agora, já recuperado, o médio explicou o problema que teve e assumiu que a situação o afetou por completo."Foi uma coisa estranha, uma situação neurológica. Tive um problema num nervo das costas e afetou em todo o corpo, tornou-se difícil. Não tinha força nas pernas. Tentava fazer um passe a 10 metros e não tinha força ou simplesmente não o conseguia fazer. Acho também que foi uma coisa relacionada com o facto de ter tido Covid em dezembro, algo que me custou a acreditar, pois tinha passado tanto tempo", começou por recordar o médio, de 21 anos."O problema começou no meu Aquiles e depois acabei por usar outras partes para compensar. Por exemplo, quando estava a correr não o fazia com a parte da frente do pé, porque o meu Aquiles não estava forte. Estava a tentar encontrar outras formas de correr e isso começou a afetar-me as costas. Mas agora está tudo bem. O meu Aquiles está novamente forte e as minhas costas também, por isso tudo perfeito", disse.Olhando ao futuro, Hudson-Odoi ainda não tem a situação definida, mas a vontade é apenas uma. "Quero jogar o mais possível. Jogar de forma regular traz consistência, por isso quero apenas jogar e jogar o máximo possível. Fazer 10 em 11 jogos na minha posição preferida, no lado esquerdo, foi fantástico, porque é onde eu consigo render mais", finalizou o jogador, que tem vínculo com os blues até 2024.