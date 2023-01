Graham Potter reage às palavras de Roger Schmidt: «Não me envolvo em conversas através da imprensa»

Graham Potter recusou-se a comentar de forma direta as declarações de Roger Schmidt esta quinta-feira , a propósito do futuro de Enzo Fernández e a postura do Chelsea nesse processo, deixando apenas claro que não se envolve em conversas através da comunicação social."Não me envolvo em conversas através da imprensa. Não tenho nada a dizer. Sem comentários", disse de forma muito curta o técnico do Chelsea, pouco depois da derrota diante do Man. City.