A surpresa vem da NBA: dono dos Boston Celtics na corrida pela compra do Chelsea

Está desfeito o mistério. Segundo o 'The Telegraph', a quarta proposta à compra do Chelsea aprovada pelo Raine Group foi apresentada por, milionário norte-americano que detém parte dos Boston Celtics e também 55% da Atalanta. O milionário de 67 anos junta-se aos nomes já conhecidos dee da famíliaDe acordo com a mesma publicação, tal como o potencial conflito de interesses que existem na proposta de Sir Martin Broughton - já que conta com o investimento de dois acionistas do Crystal Palace -, há também dúvidas quanto à viabilidade da proposta de Pagliuca, especialmente pelo facto de deter 55% da Atalanta, uma equipa que compete diretamente com os blues na Liga dos Campeões.Escolhidos os quatro candidatos à compra, a escolha da oferta preferencial será feita na próxima quinzena. Se essa intenção de compra foi confirmada, seguir-se-á um processo de análise por parte do governo britânico e pela Premier League, devendo a venda estar concluída até final de abril.