Abramovich aposta no Algarve: Chelsea parceiro em projeto de alto rendimento desportivo

O Chelsea, liderado por Roman Abramovich, é o parceiro de referência de um projeto de alto rendimento desportivo que será edificado em Lagoa, no Algarve.

Um investimento de cinco milhões de euros prevê a construção de dois campos de futebol relvados e de vários equipamentos de apoio, numa área de cerca de dois mil metros quadrados, entre Lagoa e Carvoeiro.

O investidor, a empresa inglesa Complete Sports Solutions, tem relações privilegiadas com o Chelsea. Responsáveis do campeão europeu já estiveram no local e os londrinos planeiam fazer do Match Lagoa - assim se chamará o empreendimento - um habitual centro de treinos. Segundo os promotores do projeto, estão já assegurados estágios de inverno do Chelsea por um período de cinco anos e o espaço será utilizado, igualmente, por outras equipas britânicas.

As diligências para a construção do Match Lagoa iniciaram-se há dois anos e um passo fundamental foi dado recentemente: parte do terreno situava-se em área da Reserva Agrícola Nacional (embora sem atividade agrícola) e as autoridades responsáveis emitiram parecer favorável para a alteração do uso.