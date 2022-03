Abramovich autorizado a injetar 36 milhões de euros no Chelsea

Roman Abramovich está autorizado a injetar até 30 milhões de libras (36 milhões de euros) nas contas do Chelsea, de forma a permite ao clube continuar a funcionar de forma 'saudável' até que o processo de venda esteja finalizado.Esta é uma das medidas anunciadas pelo Governo britânico para aliviar as sanções aplicadas ao clube, que já contemplam também a autorização para venda de bilhetes . De acordo com o comunicado, Roman Abramovich poderá injetar o dinheiro através da Fordstam Ltd, a empresa que está registada como dona do clube londrino.Esta novidade é bastante relevante tendo em conta que o clube via-se na iminência de entrar em processo de falência antes do final do mês, como havia sido reportado pelo 'The Sun' a 11 de março