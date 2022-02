Abramovich deixa liderança do Chelsea mas não se livra das críticas em Inglaterra

Micah Richards, antigo lateral inglês, considerou "pobre" o comunicado ontem divulgado por Roman Abramovich em que o magnata russo anunciou que deixava a liderança do Chelsea."Precisamos mais do que isso, não precisamos? Depois do que se passou nos últimos dois dias, dizer que entrega o clube à caridade, acho que é pobre", disse o antigo jogador nos estúdios da 'Sky Sports'. "Parece escrito em código, não queremos dizer-vos o que está a acontecer, leiam e adivinhem o que isto quer dizer."No comunicado, Abramovich - que comanda os destinos dos blues há 20 anos - não condenou a invasão russa à Ucrânia; deu apenas conta da decisão de delegar a liderança do clube aos elementos da Chelsea Foundation.Ontem surgiram notícias de que o bilionário russo podia avançar para a venda do Chelsea, que em 2003 adquiriu por 155 milhões de euros, por conta das suas ligações ao governo de Vladimir Putin.