Abramovich está a preparar-se para vender o Chelsea

As ligações de Roman Abramovich ao governo de Putin proibem o russo de viver no Reino Unido e, de acordo com alguma imprensa britânica, o empresário está mesmo a preparar-se para vender o Chelsea.





Abramovich comprou o clube londrino em 2003, por 155 milhões de euros, e tem investido muito dinheiro desde que chegou ao clube. Atualmente, os blues estão avaliados em dois mil milhões.