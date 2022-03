Abramovich estará pela primeira vez disposto a vender o Chelsea

O 'Telegraph' adianta esta terça-feira que Roman Abramovich estará pela primeira vez a considerar seriamente avançar para a venda do Chelsea, em face de toda a situação que se viu envolvido por causa da invasão russa à Ucrânia. De acordo com o relato do diário inglês, é esse o sentimento que têm os três potenciais interessados na aquisição do clube londrino, que estarão mesmo a preparar ofertas para apresentar já esta semana.Segundo a mesma publicação, os interessados estarão preparados para 'jogar' com a ameaça de sanções que possam fazer com que os bens do bilionário russo sejam congelados e/ou apreendidos, mas também com o facto de eventuais sanções poderem ser aplicadas já nos próximos dias. Abramovich, refira-se, estará também a ponderar avançar para a venda da sua mansão em Kensington Palace Gardens Refira-se que o bilionário russo já tinha na semana passada delegado a liderança do clube à Chelsea Foundation , na altura com o argumento de que esta estaria numa "melhor posição para cuidar dos interesses do clube, jogadores, equipa técnica e adeptos", tendo depois o próprio Chelsea assegurado que, apesar desse movimento, o clube não estaria à venda. Agora, escreve o 'Telegraph', a sensação é de que algo estará a mudar e que Abramovich sente que não tem mesmo outra opção.Não há indicação do valor que o russo estará a ponderar exigir, mas é sabido que no passado já recusou uma oferta avaliada em 2,6 mil milhões de euros pelo clube. Neste momento, lembra o 'Telegraph', é provável que a venda nunca se faça abaixo dos 1,8 mil milhões, já que é esse o valor atual em dívida do clube para com o seu atual dono.