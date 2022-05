Abramovich quebra silêncio após venda do Chelsea: «Foi a honra de uma vida»

Poucas horas depois de o Chelsea, Roman Abramovich partilhou, através dos canais de comunicação dos blues, uma emotiva mensagem de despedida.O oligarca russo foi 'forçado' a vender o clube depois das sanções que lhe foram impostas pelo governo britânico, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.Abramovich recorda os quase 20 anos de ligação ao clube inglês e deixa uma palavra de agradecimento a todos os que trabalharam com ele."Passaram-se quase três meses desde que anunciei a minha decisão de vender o Chelsea. Neste período uma equipa trabalhou arduamente para encontrar a solução certa para o clube, que garantisse o sucesso e que o encaminhasse rumo ao próximo capítulo.A posse deste clube vem com grande responsabilidade. Desde que cá cheguei, há quase 20 anos, testemunhei em primeira mão o que este clube pode alcançar. O meu objetivo tem sido assegurar que o próximo dono tenha a visão certa para permitir o sucesso das equipas feminina e masculina, bem como continuar a desenvolver outros aspetos do clube, como a academia e o trabalho vital que se faz na Fundação Chelsea.Fico feliz feliz que este processo tenha sido bem sucedido. Entrego agora o Chelsea aos novos donos e desejo-lhes o maior dos sucessos, tanto dentro como fora do campo.Foi a honra de uma vida fazer parte deste clube, gostava de agradecer aos jogadores que por cá passaram, aos que cá estão, ao staff e, claro, aos adeptos, por estes anos incríveis.Estou orgulhoso que, pelos nossos sucessos em conjuntos, milhões de pessoas vão agora beneficiar da nova fundação de caridade que está a ser criada. Esta é a herança que criámos juntos.Obrigado"