Adjunto de Roberto Martínez já deu o sim a Tuchel: Bayern e Chelsea acordam compensação

Anthony Barry, adjunto do selecionador português, Roberto Martínez, que acumula as mesmas funções no Chelsea, já informou os blues que pretende aceitar o convite de Thomas Tuchel e seguir com o treinador alemão para o Bayern Munique, segundo avança esta terça-feira o jornal 'Bild'.Tuchel trabalhou com Barry aquando da sua passagem pelo Chelsea, onde ganhou a Liga dos Campeões em 2021, e quer voltar a contar com o jovem treinador, de 36 anos, que se mantinha nos blues, na equipa técnica de Graham Potter.O 'Bild' avança que os dois clubes estão nesta altura a discutir uma compensação financeira.Barry chegou ao Chelsea pela mão de Frank Lampard, tendo continuado no clube com a chegada de Thomas Tuchel.Ao mesmo tempo integrava a equipa técnica de Roberto Martínez na seleção da Bélgica e agora em Portugal, posição que deve manter.