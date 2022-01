«Agarrou-me no pescoço para me tentar beijar à força»: antigo treinador do Chelsea acusado de assédio sexual

Avram Grant, treinador israelita do Chelsea na temporada 2007/08, está a ser investigado depois de ser alvo de inúmeras acusações de assédio sexual reveladas num programa de televisão do mesmo país, em que várias mulheres o descrevem como "um homem que se oferecia para as ajudar a progredir na carreira em troca de relações sexuais, pressionando-as até cederem".Segundo o 'The Times of Israel', o programa 'Exposure' passou, durante mais de uma hora, diversos testemunhos contra Grant."Disse-me para me sentir confortável e para me despir. Na altura até pensei que estava a brincar. Eu estava sentada longe dele, na outra ponta do sofá. Ele pediu-me para me aproximar e tentou abraçar-me, agarrando-me com muita força. Senti-me desconfortável. Meteu a mão na minha perna, e depois de alguns segundos, agarrou-me no pescoço para me tentar beijar à força", ouve-se num dos testemunhos, transcritos pelo 'Daily Mail'.Adicionalmente, algumas mulheres afirmaram que Grant usava a sua posição de poder dentro do futebol para 'atrair' as vítimas. Haim Etgar, o jornalista responsável pelo programa exibido, garantiu que esta foi uma das investigações "mais perturbadoras" nas quais esteve envolvido nos últimos anos.O técnico estará agora a ser investigado pelas autoridades israelitas.