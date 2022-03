Agente de Jorginho deixa garantia: «Pode mudar-se para Milan, Inter, Juventus, Roma ou Nápoles»

Jorginho termina contrato com o Chelsea em junho do próximo ano e pode regressar a Itália, de onde saiu em 2018 proveniente do Nápoles, segundo o seu agente João Santos."Jogar na Serie A é um sonho para ele e o coração continua aqui", começou por dizer ao 'Tuttomercatoweb', falando mesmo em cinco clubes para onde se poderia mudar: "Como as coisas estão hoje, pode jogar por quatro ou cinco clubes: Milan, Inter, Juventus, Roma ou Nápoles."Mas os interessados não se ficam por aqui. "Há muitos clubes interessados nele. Já cheguei a conversar, no passado, com PSG, Barcelona e também com Ricky Massara, do Milan. Não sei se os rossoneri ainda estão interessados. O que é certo é que não podemos fazer nada agora porque o Chelsea não pode vender, comprar ou renovar contratos [devido às sanções impostas a Abramovich]", revelou, sem descartar, ainda assim, a continuidade do internacional italiano em Londres."Jorginho tem contrato até junho de 2023, depois do Mundial vamos trabalhar na renovação", vincou.