Antigo internacional inglês critica exibição de Félix ao lado de Sterling: «Não fizeram nada...»

João Félix não escapou às criticas depois da derrota do Chelsea frente ao Real Madrid por 2-0 , a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A imprensa estrangeira é unânime em destacar o jogador português como um dos que teve um dos piores desempenhos na partida, com o jornal francês 'L'Équipe' a dar-lhe uma nota de 3 em 10 – segunda pior do encontro – e o diário espanhol 'Marca' a considerar que a exibição foi "discreta" na segunda parte. Quem concorda é o antigo internacional Chris Sutton que arrasou a parceria de Félix com Sterling no ataque do Chelsea."O Chelsea é pouco intenso no ataque. João Félix e Raheem Sterling não fizeram nada na segunda parte. Não me lembro uma vez, no jogo, que ambos tenham feito uma ligação", disse o comentador no ‘BBC Radio 5 Live’.Ainda assim, no final do encontro, Frank Lampard saiu em defesa dos seus comandados: "O jogo do Sterling e de João Félix foi, acima de tudo, 'top'."O treinador considerou mesmo que João Félix "é um grande talento".