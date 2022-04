Antigo jogador de Campomaiorense e Boavista arrasa Lukaku: «Se queres ser a figura tens de correr»

Jimmy Floyd Hasselbaink, antigo jogador que representou o Chelsea entre 2000 e 2004, não poupou nas críticas à atitude dos jogadores do Chelsea, após a derrota (2-4) na receção ao Arsenal. Lukaku foi o principal visado do ex-futebolista que, em Portugal, atuou no Campomaiorense (1995/96) e no Boavista (1996/97)."Foi um desempenho muito mau do Chelsea. Alguns jogadores estão a ter uma oportunidade: Lukaku, Sarr, Christensen. Lukaku não faz o suficiente. Se queres ser a figura, tens de correr, pelo menos e mostrar que estás incomodado. Precisas de querer sofrer. Ele não corre, não exige a bola e não aparece nos espaços. Assim, não vai marcar. Estão muito estáticos. A jogar assim, não há hipóteses", vincou o antigo internacional holandês, de 50 anos, à 'Sky Sports'."Jogaram contra uma equipa motivada como o Arsenal, que perdeu três jogos seguidos e que tinha algo a provar. É preciso mostrar pelo menos alguma paixão", concluiu.