Antigos craques do Chelsea juntam-se à mesa e Mourinho reage: «Falta o pai!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mikel Obi (@mikel_john_obi)

Didier Drogba, Salomon Kalou e Obi Mikel, antigos craques do Chelsea, juntaram-se à mesa para relembrar os velhos tempos e, nas redes sociais, partilharam alguns imagens do momento. Ora, quem não quis faltar à festa foi José Mourinho, que orientou o trio nos blues e deixou um comentário na publicação que motivou inúmeras respostas de adeptos da equipa londrina."Falta aí o pai! Vocês, rapazes ricos, aproveitem as férias", escreveu o treinador português, que atualmente orienta a Roma.A mensagem de Mourinho, que conta com mais de mil 'gostos' em menos de 24 horas, chamou a atenção de vários utilizadores: "Special One só há um!", "És grande, mister" ou "O melhor treinador de todos os tempos, um abraço de todos os adeptos do Chelsea", são alguns dos comentários que se podem ler.