Antonio Rüdiger já terá aceitado transferir-se a custo zero para o Real Madrid

Antonio Rüdiger, defesa-central que está de saída do Chelsea, já terá assinado um acordo para transferir-se a custo zero para o Real Madrid na próxima temporada. A informação foi adiantada esta terça-feira pela 'Sky Sport', afirmando que o experiente internacional alemão deverá receber cerca de 400 mil euros semanais no seu novo contrato.

De acordo com o jornalista David Ornstein, do 'The Athletic', Rüdiger já realizou os habituais exames médicos no clube, tendo ainda assinado um vínculo de quatro anos com os merengues.