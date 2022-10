Aubameyang recorda resposta de Ronaldo quando Ancelotti lhe disse que estava gordo

Poucos dias antes de o Chelsea visitar o Milan (quarta-feira, na Liga dos Campeões), Pierre-Emerick Aubameyang, avançado gabonês dos blues, recordou a sua passagem pelo clube italiano, onde jogou entre 2007 e 2011. O jogador garante que aprendeu muito quando esteve ao serviço dos rossoneri, onde partilhou o balneário com o brasileiro Ronaldo.Aubameyang reconhece que Ronaldo "estava gordo" e não esquece uma conversa do brasileiro com Carlo Ancelotti, então treinador da equipa italiana. "O Ancelotti criticou-o pelo seu estado físico e o Ronaldo atirou: 'que queres que faça, que corra ou que marque golos?' O Ancelotti respondeu: 'marca golos!'. No jogo a seguir marcou dois. Isso faz parte do seu caráter e como avançado precisas de o ter porque tens de ser mentalmente forte."O jogador recorda a equipa do Milan na altura: "Era realmente muito boa, com Ronaldo, Maldini, Nesta... Eu era novo, por isso optei por ser emprestado durante uns anos. Não estava a exigir o lugar do Ronaldo, só estava a tentar melhorar e a aprender com ele tudo o que pudesse. Eu era só um menino entre tantas estrelas, só jogava e treinava, tentado aprender. Na verdade, o Ronaldo estava um pouco gordo, mas continuava a ser o melhor."