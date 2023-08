Axel Disasi assina com o Chelsea por seis épocas

O internacional francês Axel Disasi, que desde 2020/21 representava o Monaco, assinou um contrato de seis épocas com o Chelsea, anunciou esta sexta-feira o clube da Premier League no seu site.

"Estou muito feliz por estar aqui, neste grande clube. Tenho muito orgulho de poder fazer parte desta grande família e espero conquistar títulos. Farei tudo o que puder para atingir esses objetivos. Sou muito ambicioso", adianta o jogador citado pelo clube.

O defesa Axel Disasi, de 25 anos, integrou a seleção gaulesa no Mundial'2022, no Qatar, e a sua transferência do Monaco para o Chelsea terá custado aos londrinos cerca de 45 milhões de euros segundo adianta a comunicação social britânica.

Axel Disasi é o segundo defesa adquirido este ano pelo Chelsea ao Monaco, depois de em janeiro ter assegurado Benoît Badiashile, por 38 milhões de euros, para colmatar a baixa provocada pela lesão de Wesley Fofana e a saída de Kalidou Koulibaly para a Arábia Saudita.

Formado no Paris FC, Axel Disasi deu nas vistas no Reims, entre 2016 e 2020, tendo sido campeão da Ligue 2 em 2018, e despertou o interesse do Mónaco, com o qual venceu a Taça de França de 2021 antes de ser chamado pela primeira vez à seleção.

Axel Disasi é o sexto reforço do treinador Maurício Pochettino, depois das contratações de Christopher Nkunku (Leipzig), Nicolas Jackson (Villarreal), Lesley Ugochukwu (Rennes), Ângelo Gabriel (Santos) e Diego Moreira (Benfica).