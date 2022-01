Balneário do Chelsea contra Lukaku

A entrevista de Lukaku à ‘Sky Sports’, em que admitiu que quer voltar ao Inter, não caiu bem junto dos colegas de equipa. De acordo com o ‘The Athletic’, o treinador do Chelsea Thomas Tuchel consultou os pesos-pesados do balneário - Kanté, Azpilicueta, Jorginho e Rüdiger - e a opinião foi unânime: as declarações de Lukaku foram inadmissíveis e deve ser castigado.