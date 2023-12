Balneário do Chelsea em polvorosa: jogadores "perplexos" com decisão de Pochettino

Os jogadores do Chelsea ficaram "perplexos" com a decisão de Mauricio Pochettino de não dar a braçadeira de capitão da Thiago Silva, face à ausência de Reece James e Ben Chilwell, ambos lesionados.Ao que parece o escolhido do treinador argentino para o jogo com o Sheffield United no próximo sábado será Conor Gallagher, de 23 anos, à frente do brasileiro. Segundo revela o 'The Guardian', o plantel dos blues está surpreendido por Pochettino não ter optado pelo defesa, de 39 anos, que está há três épocas no clube e que esta temporada participou em 15 dos 19 jogos realizados pela equipa.No encontro com o Manchester United, em que Pochettino não tinha Reece James, Ben Chilwell nem Conor Gallagher, o treinador deu a braçadeira a Levi Colwill, de 20 anos, um jovem que se estreou esta época na equipa principal.Os jogadores consideram estas escolhas uma "falta de respeito" para com Thiago Silva, mas Pochettino já disse que não tem nada contra o defesa e que um futebolista do seu calibre não precisa da braçadeira para ser líder.