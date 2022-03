Ben Chilwell acusado por associação protetora dos animais de maltratar tigre enjaulado

Ben Chilwell, lateral-esquerdo do Chelsea, está a ser alvo de acusações por parte de uma associação protetora dos animais por ter alegadamente maltratado um tigre enjaulado durante uma visita do defesa dos blues, que recupera atualmente de uma lesão a um joelho, a um jardim zoológico.

O internacional inglês, de 25 anos, foi gravado a travar uma batalha de força com o animal em questão, juntamente com mais três amigos (um homem e duas mulheres), através de uma corda que supostamente tinha um pedaço de carne atado na ponta. Após vários avanços e recuos em direção à rede que separava o felino dos quatro indíviduos, entre eles o jogador do Chelsea, uma das mulheres publicou no Instagram: "O tigre ganhou - nós ganhámos".

Mais tarde, uma fonte que disponibilizou o vídeo em exclusivo ao jornal 'The Sun' atirou: "Isto é abuso animal. Não trataram o tigre com o devido respeito. Para eles é pura diversão. Provavelmente tudo isto terminará mal para o animal, que foi usado para entreter apenas."

Já a associação protetora dos animais Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), em declarações ao mesmo meio, assumiu: "Sentimos que este tipo de atividades não promovem o respeito por este tipo de animais selvagens e não deveria ser comercializada para entretenimento público. Os jardins zoológicos tendem a afirmar que o principal objetivo é educar o público e ter uma influência positiva no comportamento dos visitantes de formas que beneficiem a conservação animal. Embora entendamos que os zoológicos que fazem isso podem sentir que este 'cabo de guerra' fornece enriquecimento físico aos grandes felinos, existem muitas formas alternativas de fazer o mesmo."

O jornal 'The Sun' revela ainda que tentou falar com o Chelsea para prestar declarações, mas o clube decidiu não comentar.