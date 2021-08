'Bild' revela as astronómicas exigências que o empresário de Haaland fez ao Chelsea

O Chelsea mostrou interesse em Erling Haaland este verão, mas as exigências que o empresário do jogador fez acabaram por levar os blues a recuar, preferindo apostar no regresso de Romelu Lukaku.





Segundo o jornal alemão 'Bild', Mino Raiola pediu ao clube inglês um salário de 50 milhões de euros por ano para o jogador - atualmente no Borussia Dortmund o avançado norueguês aufere 8 milhões -, além de uma comissão de 40 milhões de euros pelos seus serviços de intermediação.Raiola, acrescenta o 'Bild', queria também receber um salário ao longo dos 5 anos de contrato, qualquer coisa como 5 por cento do vencimento do jogador.Face a estas exigências, o Chelsea fez contas e percebeu que em 5 anos Haaland ia custar aos cofres do clube mais de 300 milhões de euros. Por isso, preferiu apostar no regresso de Lukaku.