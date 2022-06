Bruce Buck deixa presidência do Chelsea após 19 anos

O presidente do Chelsea, o norte-americano Bruce Buck, vai deixar o cargo em 30 de junho, depois de 19 anos à frente do emblema londrino, anunciou esta segunda-feira o clube que disputa a Liga inglesa.

Após a compra do Chelsea pelo norte-americano Todd Boehly, o plano era que Bruce Buck continuasse como presidente, mas o advogado decidiu deixar o cargo e assumir funções de conselheiro na equipa de Stamford Bridge.

"Agora é a hora certa de me afastar e deixar os novos proprietários assumirem o comando do clube. Eles têm a visão certa para o futuro do Chelsea e estou ansioso para ajudá-los a alcançar esses objetivos neste novo papel que estou a assumir", disse Buck, num comunicado publicado no site oficial dos blues.

Bruce Buck tornou-se presidente do Chelsea quando o milionário russo Roman Abramovich comprou o clube em 2003 e, desde então, o clube inglês conquistou 18 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.

Todd Boehly, o novo proprietário do Chelsea, agradeceu a Bruce Buck pelos seus serviços e considerou que o agora ex-presidente elevou o emblema londrino ao mais alto nível.