Cartão amarelo de Kovacic (aos 90') 'roubou' 7 mil euros a apostador inglês

Já vimos casos de apostas falhadas por situações incríveis, como golos ou falhanços inacreditáveis no último minuto, mas aquilo que nos chega esta segunda-feira de Inglaterra é uma situação especial, pois envolve um momento particular, que poucos esperavam que pudesse ter um impacto não tão grande numa aposta. Basicamente, um apostador inglês perdeu a possibilidade de ganhar mais de 7 mil euros por causa de um cartão amarelo que... não devia ter sido exibido.O apostador em causa chama-se Ben Walsh e a aposta em causa era de 20 libras (23,9 euros) e englobava acertar o resultado final do Chelsea-Liverpool - um empate sem golos - e ainda um jogo sem qualquer cartão amarelo nos 90 minutos regulares. E se o marcador ficou mesmo a zeros do princípio ao fim, a situação dos cartões esteve muito perto de ser alcançada, até que Mateo Kovacic decidiu 'estragar' tudo... aos 90'. Cometeu uma falta sobre Mohamed Salah e o árbitro não teve outro remédio do que puxar do cartão.Nas redes sociais, o post de Walsh diz tudo. "Havia mesmo necessidade, @mateokovacic8?", questionou, anexando um print com a aposta em causa.