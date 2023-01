Cartão vermelho de João Félix pode custar ao Chelsea quase 2 milhões e meio de euros

Imprensa internacional olha para o "impacto imediato" de João Félix no Chelsea e a expulsão inédita no clube



A imprensa inglesa já fez as contas e a previsível ausência de João Félix nos próximos três jogos do Chelsea poderá custar aos cofres do clube inglês qualquer coisa como 2,4 milhões de euros.O internacional português, contratado a peso de ouro, viu um cartão vermelho direto no encontro de ontem com o Fulham de Marco Silva, que os blues perderam, por, e deverá ser castigado por três jogos, pois é essa a suspensão habitual para casos de conduta violenta.Se se confirmar a 'pena', Félix estará ausente nas partidas diante do Crystal Palace (15/01), Liverpool (21/01) e Fulham (03/02), devendo regressar apenas a 11 de fevereiro, frente ao West Ham.Tendo em conta que o Chelsea pagou 11 milhões de euros ao Atlético Madrid pelo empréstimo, e que ainda vai suportar a totalidade dos salários do jogador, o 'Daily Mail' fez as contas e concluiu que cada jogo que João Félix fizer esta época vai custar aos cofres dos blues qualquer coisa como 805,5 mil euros.Se, como tudo indica, o castigo aplicado a Félix for de três jogos, a ausência do português vai ter um custo total de 2,4 milhões de euros.