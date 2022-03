Chalobah suturado no balneário: «Foi muito perto do sítio que vocês sabem. Só o ouvia gritar»

Trevoh Chalobah, médio do Chelsea, passou por um momento delicado depois da final da Taça da Liga inglesa frente ao Liverpool (0-0, reds venceram 11-10 em penáltis) . O inglês sofreu uma entrada dura de Naby Keita, e apesar de ter continuado em campo até ao final, precisou de levar pontos nas partes íntimas no balneário, episódio que Tuchel fez questão de lembrar."Não conseguia acreditar no que estava a ver depois do jogo. Estava a haver uma cirurgia literalmente no meio do balneário. Nem estou a brincar. Estavam a dar-lhe pontos. Não conseguia acreditar. Eu só o ouvia gritar, parecia horrível", explicou o treinador alemão, que admirou a coragem de Chalobah por continuar em campo."Nem acredito que ele tenha jogado mais um minuto com este tipo de lesão, mas esteve lá o resto do jogo e ainda marcou um penálti. Até seria caso para dizer que ele teve bolas, mas provavelmente seria a altura errada. É preciso ser muito corajoso, todo o crédito vai para ele".Tuchel admitiu ainda que a equipa técnica dos blues apanhou um grande susto. "Foi muito perto do sítio que vocês sabem... não havia maneira de parar de olhar para aquilo. Estava tudo rasgado e precisava de ser fechado. Estamos a trabalhar nisso", concluiu.