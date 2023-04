Chelsea a ferro e fogo: adeptos 'apertam' com dono do clube em Stamford Bridge

O Chelsea sofreu mais uma derrota e o ambiente em Stamford Bridge é de cortar à faca. No jogo de ontem com o Brighton, Todd Boehley, um dos proprietários do clube, foi confrontado por adeptos na tribuna presidencial e o bilionário norte-americano respondeu às provocações.A imprensa inglesa relata ainda que Boehley e Behdad Eghbali, o outro dono do clube, estiveram no balneário durante uma hora, depois do encontro. O que foi dito ao certo não se sabe, mas não será difícil de imaginar...A equipa não ganha há seis jogos e a frustração é geral em Stamford Bridge. Depois de um investimento de quase 700 milhões de euros esta época, os blues ocupam um dececionante 11.º lugar na Premier League e o mais certo é ficarem fora da Champions na próxima temporada.A mudança de treinadores também não resolveu o problema. Thomas Tuchel foi despedido, sucedeu-lhe Graham Potter, que também já saiu e deu lugar ao interino Frank Lampard... que ainda não ganhou qualquer jogo.E na Liga dos Campeões as coisas não estão fáceis. A equipa perdeu a primeira mão dos quartos de final com o Real Madrid, por 2-0, e recebe os merengues já na próxima terça-feira, mergulhada numa crise de resultados e de confiança.