Chelsea abre os cordões à bolsa para despedir Tuchel: os milhões que o alemão tem a receber

Despedir Thomas Tuchel não vai sair propriamente barato aos donos do Chelsea. O treinador alemão tinha mais dois anos de contrato e um salário milionário, ainda do tempo em que Roman Abramovich era o dono do clube.Segundo o jornal 'Daily Mail', os blues vão ter de desembolsar cerca de 17,3 milhões de euros para indemnizar o treinador e sua equipa técnica: 15 milhões para Tuchel e 2,3 milhões a dividir pelos restantes técnicos.Recorde-se que o alemão foi despedido esta manhã, depois do desaire de ontem diante do Dínamo Zagbreb, na estreia da equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões.