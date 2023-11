Chelsea 'ajuda' adeptos a ter dispensa do trabalho para ver jogo com o Tottenham

We got you, Blues pic.twitter.com/duf8cO0n03 — Chelsea FC USA (@ChelseaFCinUSA) November 6, 2023

Esta segunda-feira é dia de dérbi londrino entre Chelsea e Tottenham, num daqueles jogos que todos os fãs de ambos os clubes querem ver. Se os ingleses terão sorte, porque a partida será disputada às 20 horas, normalmente fora do horário laboral, em pior situação estão os adeptos norte-americanos, que pela diferença horária serão forçados a ver a partida em diferido ou, então, pelo canto do olho. Ora, para garantir apoio total, a conta norte-americana dos blues no X decidiu lançar uma ideia curiosa, apresentando uma espécie de carta de dispensa para que cada adepto apresente no seu trabalho de forma a ver a partida."Por favor dispensem _________ do trabalho na segunda-feira, 6 de novembro, às 15 horas (20 horas de Londres). Acreditamos que a ausência do local de trabalho possa reduzir a produtividade do local de trabalho, mas podemos garantir que é por uma causa importante. O Chelsea tem um jogo determinante diante dos Spurs e vamos precisar de todo o apoio dos Blues dos Estados Unidos neste dérbi londrino. E devem também manter a bandeira azul bem erguida", podia ler-se na carta, que até tem um espaço para assinaturas no final.Não sabemos se resultará, mas leva certamente pontos de bónus pela imaginação...