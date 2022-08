Chelsea anuncia mais um reforço para o futuro

O médio italiano Cesare Casadei é a mais recente cara nova do Chelsea, anunciou esta sexta-feira o clube inglês. Segundo a imprensa internacional, a transferência do jovem, de 19 anos, proveniente do Inter Milão, fez-se por 20 milhões de euros.Casadei é o terceiro jogador jovem que o Chelsea contrata esta época, depois do guarda-redes Gabriel Slonina e do médio centro Carney Chukwuemeka, de 18 e 19 anos, respetivamente.Internacional pelas seleções jovens de Itália, o médio participou no último Europeu sub-19.