Chelsea anuncia saída de Petr Cech

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 27, 2022

O Chelsea anunciou esta segunda-feira, em comunicado oficial, a saída de Petr Cech do clube. O antigo guarda-redes checo desempenhava o cargo de consultor técnico e de desempenho dos blues."Foi um enorme privilégio ter este cargo no Chelsea ao longo dos últimos três anos. Com um novo proprietário no clube, sinto que este é o momento certo para sair. Estou muito feliz pelo clube estar agora numa excelente posição, e estou confiante num futuro de sucesso, tanto dentro como fora de campo", disse o ex-guardião aos meios oficiais do clube.Também Todd Boehly, novo proprietário da formação londrina, deixou agradecimentos a Cech. "O Petr é um membro importante da família do Chelsea. Compreendemos a sua decisão e estamos agradecidos pela sua contribuição enquanto consultor, assim como pelo seu compromisso com o clube e com a comunidade. Desejamos-lhe o melhor".Petr Cech, recorde-se representou o Chelsea entre 2004 e 2015, onde conquistou quatro troféus da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, quatro Taças de Inglaterra, três Taças da Liga inglesa e quatro Supertaças do país.