Chelsea cancela gala de entrega de prémios da época

A direção do Chelsea decidiu cancelar a habitual gala de entrega dos prémios da temporada, por entender que seria "inapropriado" organizá-la depois de uma época que não foi, de todo, o esperado. Segundo o 'Evening Standard', os prémios serão efetivamente entregues, mas numa cerimónia bastante simples, antes do derradeiro encontro caseiro da temporada, diante do Newcastle, este domingo.Esta decisão da direção dos blues surge na sequência de uma época de enorme investimento, que acabaria por resultar num enorme fracasso, com a pontuação mais baixa da história do clube na Premier League e uma classificação final fora dos 10 primeiros (atualmente é 12.º).Note-se que esta gala não é realizada desde 2019, tendo no ano passado também sido cancelada, no caso devido às sanções impostas a Roman Abramovich. Nos dois anteriores o cancelamento deveu-se aos condicionamentos impostos pela pandemia de Covid-19.