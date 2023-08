Chelsea chega a acordo por Caicedo: vem aí (mais uma) transferência recorde

A Sky Sports adianta que o Chelsea conseguiu (finalmente) chegar a acordo com o Brighton para a contratação do equatoriano Moises Caicedo. De acordo com a emissora, a transferência poderá chegar aos 133 milhões de euros, sendo que 116M€ são fixos e os restantes 18M€ dizem respeito a variáveis. O Brighton já terá autorizado o médio, de 21 anos, a fazer exames médicos. Caso os conclua com êxito, assinará contrato por oito temporadas, mais uma de opção.A confirmar-se esta transferência - e o valor total acima referido -, Caicedo irá tornar-se no 5.º jogador mais caro da história e o mais caro de sempre no futebol inglês, superando os registos de Enzo Fernández (121M€), que curiosamente será o seu colega de sector no Chelsea. Nas contas globais, apenas Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€), Philippe Coutinho (135M€) e Ousmane Dembélé (135M€) o superam.