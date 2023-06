Chelsea com 'milhões a arder': Ziyech não passou nos exames médicos do Al-Nassr

A transferência de Ziyech para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo está em risco. A imprensa saudita avança que o extremo marroquino de 30 anos não passou nos exames médicos devido a um problema no joelho. Tinha à espera um contrato até 2026. A saída do Chelsea a troco de 20 milhões de euros pode não se concretizar, o que significaria a segunda transferência falhada do jogador em seis meses. No mercado de inverno, Ziyech esteve muito perto de rumar ao PSG a título de empréstimo, mas o negócio caiu devido a um atraso do Chelsea com o envio da documentação.