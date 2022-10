Chelsea confirma: Kanté está mesmo fora do Mundial'2022

O Chelsea confirmou que N'Golo Kanté irá falhar o Mundial'2022 por lesão e desfalcar assim o meio-campo da seleção francesa. A notícia havia sido avançada pelo 'L'Équipe' na semana passada, mas só agora o clube londrino veio a terreiro confirmar o afastamento do médio de 31 anos.Os 'blues' confirmaram que Kanté foi submetido a uma intervenção cirúrgica no tendão e que a mesma foi bem sucedida. O médio francês ficará afastado dos relvados durante quatro meses. Recorde-se que o Campeonato do Mundo decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro. no Qatar.