Chelsea contrata avançado David Datro Fofana ao Molde

O costa-marfinense David Datro Fofana vai reforçar o ataque do Chelsea a partir de 1 de janeiro de 2023, anunciou o clube londrino, deixando os noruegueses do Molde, nos quais se tem destacado.

"O Chelsea chegou a um pré-acordo com o Molde para a transferência de David Datro Fofana", pode ler-se num curto comunicado dos 'blues', hoje divulgado.

Fofana começará em Londres no novo ano, reforçando as opções de ataque do treinador Graham Potter, que perdeu o albanês Armando Broja por lesão até final da temporada.

O jovem internacional por Costa do Marfim, de 20 anos, marcou 19 golos em 34 jogos em 2022 pelo Molde, sagrando-se campeão da Noruega e atraindo o interesse de grandes clubes europeus.

O Chelsea é oitavo na Liga inglesa, defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Manchester City na terceira ronda da Taça de Inglaterra.