Chelsea dá recorde de... prejuízos

A época desportiva não está a ser muito produtiva para o Chelsea –a exceção é a Liga dos Campeões, na qual vai disputar os quartos de final com o Real Madrid – e a nível financeiro também não tem havido boas notícias para o clube entretanto comprado por Todd Boehly. Ontem, os blues apresentaram as contas relativas a 2021/22 e há a registar um prejuízo recorde de 138 M€. Um valor justificado com as “extraordinárias despesas e perda de receita” devido às sanções impostas ao antigo proprietário, Roman Abramovich – o clube esteve mesmo impedido de vender bilhetes –, mas que não são um mau prenúncio face aos gastos que o emblema londrino realizou já esta temporada – mais de 611 M€ em reforços, incluindo a contratação de Enzo Fernández ao Benfica (121 M€) ou o empréstimo de João Félix por parte do Atlético de Madrid (11 M€).

Este investimento é ainda mais impressionante se tivermos em conta que, na época passada, o Chelsea teve receitas de 547,3 M€, que sendo mais do que no exercício anterior – encaixou 494,5 M€ em 2020/21 – é bastante menos do que aquilo que já gastou em 2022/23. “Apesar dos prejuízos no ano e dos desafios operacionais devido às sanções, o clube continua a cumprir os regulamentos financeiros da UEFA e da Premier League”, frisou, no entanto, o clube inglês, afastando, pelo menos para já, eventuais consequências devido ao agravamento da situação contabilística, que pode colocar em causa o cumprimento das metas exigidas pelo Fair Play Financeiro.

Obrigado a vender jogadores

A estratégia de assinar contratos longos com os muitos jogadores recém-contratados permitiu ao Chelsea estender no tempo a amortização dos muitos milhões investidos, contornando de alguma forma as restrições da UEFA, mas o clube terá mesmo que vender no próximo defeso. E a imprensa britânica já revelou que há uma lista com mais de uma dezena de jogadores na porta da saída no próximo verão. E alguns deles até são peças importantes da equipa londrina.

B en Chilwell, Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Loftus-Cheek, César Azpilicueta, Conor Gallagher, Hakim Ziyech, Aubameyang, Kai Havertz ou Raheem Sterling são alguns dos nomes colocados no mercado e que podem permitir um encaixe significativo para minimizar o mais do que previsível balanço negativo na corrente época. Além disso, está ainda em cima da mesa a hipótese de contratar João Félix em definitivo, o que exigiria, pelo menos, mais 100 M€.