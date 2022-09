Chelsea despede Thomas Tuchel

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

O Chelsea anunciou a saída de Thomas Tuchel do comando técnico da equipa. O despedimento surge após a derrota de ontem com o Dínamo Zagreb, na estreia nesta edição da Liga dos Campeões, que acabou por ser a gota de água num arranque de temporada abaixo do esperado para os blues - em 6.º lugar ao cabo de seis jornadas na Premier League, com três vitórias, um empate e duas derrotas."Queremos agradecer a Thomas e ao seu staff pelo seu esforço durante o período no clube. Terá, com todo o direito, um lugar na história do Chelsea depois de conquistar a Liga dos Campeões, a Supertaça e o Mundial de Clubes durante o período em que esteve à frente da equipa. Numa altura em que se cumprem 100 dias desde a mudança na gestão do clube, os novos donos acreditam que esta é a altura certa para se fazer esta transição", pode ler-se na nota publicada no site do Chelsea, onde é dito que a sucessão será feita, para já, de forma interina tendo em visto os próximos jogos, "enquanto a direção procura um novo treinador".Tuchel completou precisamente 100 jogos à frente do Chelsea, ao qual chegou em janeiro de 2021. Venceu 60 partidas, empatou 24 e perdeu 16, conquistando os três troféus acima citados.