Chelsea deve 1.800 milhões de euros a Abramovich: salários já superam Man. United e Liverpool

O Chelsea ganhou a Liga dos Campeões na época passada, mas esse facto não se repercutiu de forma muito positiva nas suas contas. Segundo o jornal 'The Times', os blues têm uma dívida na ordem dos 1.800 milhões de euros a Abramovich, que aumentou ainda mais depois de o russo ter injetado ainda mais dinheiro no clube na época passada.Segundo a Fordstam Ltd, empresa que trata das contas do Chelsea, o empresário russo cedeu 24 milhões de euros ao clube, o que elevou ainda mais a dívida. Os blues superam o Manchester United e o Liverpool em gastos salariais, mesmo com as perdas de 187 milhões de euros registadas na época passada.A massa salarial do Chelsea aumentou para 399 milhões de euros, mais 17,5 por cento relativamente à temporada anterior, muito por culpa dos prémios que o clube teve de pagar aos jogadores depois da conquista da Liga dos Campeões. O United gasta 386 milhões por época em salários, ao passo que o Liverpool fica pelos 390. Acima do Chelsea apenas o Manchester City, com 420 milhões de euros por época.A tudo isto há a somar os investimentos feitos na equipa nos últimos tempos, com um gasto de 266 milhões de euros.Os empréstimos são todos feitos por Roman Abramovich, o dono do clube, por isso o Chelsea não tem dívidas a outros credores. Se decidisse vender o clube, o magnata russo reembolsava-se a si próprio.