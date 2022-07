Chelsea fica mais perto de garantir Jules Koundé

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chelsea está muito perto de satisfazer mais um desejo do técnico Thomas Tuchel para a época que se avizinha. De acordo com a imprensa inglesa, o francês Jules Koundé está a caminho de Stamford Bridge, com o Sevilha a receber 55 milhões de libras (cerca de 64 milhões de euros).

O central francês era disputado pelos blues e o Barcelona, mas ontem o especialista em transferências Fabrizio Romano garantiu que foram os londrinos a ganhar a corrida. O negócio ainda não está fechado, mas o valor apresentado corresponde às exigências do Sevilha e, ao que tudo indica, o jovem de 23 anos prepara-se para assinar por cinco épocas.

Ontem Koundé juntou-se ao estágio dos andaluzes em Portugal, depois de inicialmente ter ficado fora do grupo, facto que deixou indícios sobre uma saída iminente. Contudo, apesar da presença, o futuro do jogador está cada vez mais longe de Sevilha. Boas notícias para Thomas Tuchel, que perdeu Rüdiger para o Real Madrid e Christensen para o Barcelona, mas fica com Koulibaly e Koundé como substitutos.

Em sentido contrário, o ‘The Telegraph’ avança que a chegada de Koundé desbloqueia a partida de Azpilicueta para o Barcelona, ele que há muito é ‘namorado’ pelos culés.



Autor: V. B.