Chelsea goleia middlesbrough rumo a Wembley

O Chelsea está na final da Taça da Liga. Depois de ter perdido por 1-0 na 1ª mão, os blues deram a volta em grande estilo, goleando (6-1) o Middlesbrough.

Os primeiros 45 minutos foram avassaladores! Os comandados de Pochettino já venciam por 4-0 ao intervalo graças aos golos de Howson (15’), na própria baliza, Enzo Fernández (29’), Disasi (36’) e Cole Palmer (42’). Na 2ª parte, a equipa do 2º escalão inglês não teve reação e o Chelsea dilatou o resultado. O inglês Palmer fez o bis (77’) e já conta com 11 remates certeiros esta época, sendo o melhor marcador dos blues. Madueke fez o 6º golo (81’), antes de Rogers (88’) reduzir para os visitantes.

Após o apito final, Mauricio Pochettino elogiou a equipa. "Hoje fomos certeiros. Foi o que falhou na 1ª mão. Fomos fantásticos no último terço", disse o treinador do Chelsea, elogiando Palmer: "É muito versátil e dinâmico. Ele arranja sempre uma forma de ajudar a equipa."

Os blues regressam a Wembley dois anos após a derrota com o Liverpool nos penáltis para a mesma prova. Resta saber se será uma reedição de 2022 com os reds ou um dérbi com o Fulham.