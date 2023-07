Chelsea informa que Wesley Fofana foi operado ao joelho direito

O futebolista francês Wesley Fofana, de 22 anos, foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, falhando o estágio de pré-época do Chelsea nos Estados Unidos (EUA), informaram esta terça-feira os blues.

"O jogador de 22 anos não viajou para os EUA para o estágio de pré-temporada do clube devido a avaliações médicas especializadas, que infelizmente confirmaram que uma operação seria necessária. Wesley agora começará a sua recuperação e trabalhará com o departamento médico do clube durante sua fase de reabilitação", revelou o Chelsea através do seu site oficial.

O defesa central, que conta com uma internacionalização pela seleção principal francesa, foi contratado pelo Chelsea ao Leicester na última temporada, por mais de 80 milhões de euros, tendo realizado 20 jogos e assinado dois golos.