Chelsea "lamenta profundamente" envolvimento na Superliga Europeia

A direção do Chelsea deixou esta sexta-feira uma carta direcionada aos adeptos do clube, na qual assume lamentar profundamente a decisão de se ter associado ao processo de fundação da Superliga Europeia. Esta tomada de posição, após aquela que foi partilhada no início da semana, surge depois dos intensos protestos por parte dos fãs dos blues.





"O dono e a direção entendem que o envolvimento do clube nesta proposta foi uma decisão que não deveria ter sido tomada. É uma decisão que lamentamos profundamente", assume o emblema londrino na carta aberta aos seus fãs, na qual explicam que a decisão de se juntarem a este projeto se deveu ao facto de não quererem ficar para trás em relação aos rivais ingleses e europeus."Tomámos o nosso tempo desde que desistimos da Superliga Europeia para falar diretamente com os mais diversos grupos de adeptos e ouvir as suas visões e preocupações. A nossa ambição no Chelsea tem sido sempre fazer parte dos melhores clubes do Mundo, tanto dentro do campo e na forma como jogam, mas também em dar à comunidade que o rodeia", acrescenta.