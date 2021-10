Chelsea lança edição especial de camisola para celebrar jogo no Dragão e adeptos não se calam

A ideia do Chelsea passava por ser um tributo, mas deu em... polémica. Os blues lançaram esta quarta-feira uma edição especial e limitada de uma camisola que celebra o golo de Kai Havertz, aos 42 minutos, no jogo com o Manchester City e que valeu ao Chelsea a conquista da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, em maio.





No entanto, e sendo uma edição limitada de apenas 420 unidades, seria natural que o preço 'inflacionasse', o que de facto aconteceu... e de que maneira: está à venda por 230 euros, valor que gerou de imediato indignação junto dos adeptos e uma enxurrada de críticas nas redes sociais do clube.