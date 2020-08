Chelsea oficializa chegada de Thiago Silva

O internacional brasileiro Thiago Silva vai representar o Chelsea na temporada 2020/21, ficando o clube com a opção de prolongar por mais um ano, após oito temporadas no Paris Saint-Germain, anunciaram esta sexta-feira os blues.

"O Chelsea Football Club concluiu a contratação de um dos grandes nomes do futebol mundial. Thiago Silva assina um contrato de um ano, com o clube a ter a opção de mais 12 meses", pode ler-se no site oficial da equipa londrina.

Depois de ter terminado contrato com o PSG, que culminou com a participação na final da Liga dos Campeões 2019/20, perdida (1-0) para o Bayern Munique, em Lisboa, o nome do experiente central, de 35 anos, tinha sido apontado ao Chelsea nos últimos dias pelos meios de comunicação britânicos.

Citado pelo site do clube inglês, o defesa não escondeu a felicidade: "Estou muito feliz por ingressar no Chelsea e por fazer parte da emocionante equipa de Frank Lampard para a próxima temporada. Vejo-vos em breve fãs do Chelsea. Estou ansioso para jogar em Stamford Bridge muito em breve."

Com o emblema dos franceses ao peito, Thiago Silva realizou 315 partidas, 293 como capitão, e conquistou sete ligas, cinco taças, seis taças da Liga e cinco Supertaças.

Thiago Silva é o quinto reforço do Chelsea para a época 2020/21, depois do defesa francês Malang Sarr (ex-Nice), do lateral inglês Ben Chilwell (ex-Leicester City), do extremo marroquino Hakim Ziyech (ex-Ajax) e do avançado alemão Timo Werner (ex-Leipzig).