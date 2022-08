Chelsea oficializa contratação de Wesley Fofana

O Chelsea oficializou esta quarta-feira a contratação do central francês Wesley Fofana, proveniente do Leicester, num acordo válido por sete temporadas."Os últimos dias têm sido muito importantes para mim, estou muito feliz. Treinei com a equipa esta manhã e é um sonho. Estou muito entusiasmado para começar a jogar pelo clube e para os adeptos. Estou aqui para ganhar títulos. A Liga dos Campeões, a Premier League, a Taça de Inglaterra, Taça da Liga, tudo. Vim para cá para vencer e essa é a base do clube", referiu aos meios dos blues.O jovem, de 21 anos, internacional sub-21 pela seleção do seu país, disputou apenas 12 jogos pelo Leicester em 2021/22, graças a uma fratura no perónio. O Chelsea não divulgou os valores do negócio.