Chelsea partilha foto da equipa no avião e adeptos perguntam: «Quem é esta gente?»

O Chelsea partilhou uma foto da equipa dentro do avião, antes da partida para o estágio de pré-época, nos Estados Unidos, e houve muitos adeptos a criticar o plantel.Alguns nomes importantes deixaram a equipa este verão, há os que estão à espera de serem transferidos, enquanto outros ficaram em Inglaterra, a recuperar de lesões. Por isso Mauricio Pochettino incluiu alguns jovens na lista de eleitos para esta viagem.Deste grupo, Conor Gallagher e Enzo Fernandez são alguns dos mais 'experientes'. Jogadores como Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Kai Havertz e Mason Mount deixaram o clube este verão - no total ,13 partiram a título definitivo ou por empréstimo. O que acaba por preocupar os adeptos, que temem perda de qualidade.Embora no interior do avião pudessem ser vislumbradas caras conhecidas como Raheem Sterling e Mykhailo Mudryk, houve mesmo assim quem ficasse em choque. "Nem reconheço metade desta equipa", escreveu um adepto dos blues, citado pelo 'The Sun'. "Este clube está acabado", atirou outro."Mas quem é esta gente? Juro que não conheço metade destas caras", constatou um seguidor do Chelsea, preocupado. "A pior equipa que vi em duas décadas", referiu outro.O Chelsea está a tentar contratar Moises Caicedo, do Brighton, sendo que dentro de poucas semanas provavelmente já poderá contar com Wesley Fofana, Reece James, Benoit Badiashile, Armando Broja e Marcus Bettinelli, a recuperar de lesão.