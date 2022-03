Chelsea pede à federação para disputar jogo da Taça de Inglaterra à porta fechada

Middlesbrough ticket update. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 15, 2022

Já depois de Thomas Tuchel ter admitido na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Lyon que ocom o intuito levar a equipa até Middlesbrough, no próximo sábado, os blues emitiram um comunicado a solicitar que o jogo da Taça de Inglaterra seja realizado à porta fechada.O congelamento dos bens de Roman Abramovich por parte das autoridades do Reino Unido, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, deixou o clube financeiramente estrangulado. E uma das coisas que não pode fazer é precisamente vender bilhetes.Por isso, o Chelsea pediu à federação que o encontro de sábado seja realizado à porta fechada. "É importante que o jogo frente ao Middlesbrough se realize, mas é com extrema relutância que estamos a pedir à direção da federação que seja disputado à porta fechada, por questões de integridade desportiva."E prossegue: "O Chelsea compreende que isto terá grande impacto no Middlesbrough e nos seus adeptos, bem como nos nossos que compraram um número limitado de bilhetes antes destas sanções, mas acreditamos que é a forma mais justa de agir, dadas as circunstâncias."