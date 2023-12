Chelsea perde e jogadores fortalecem 'espírito de grupo' com jantarada e dança pela noite dentro

A imprensa inglesa relata esta terça-feira que os jogadores do Chelsea saíram para se divertirem na noite poucas horas depois da derrota com o Everton, por, no último domingo, com o intuito de 'fortalecer o espírito de grupo' e elevar o moral das tropas.Segundo o 'The Telegraph', a saída foi organizada por Reece James, ainda antes do jogo, e por pouco não se realizou, uma vez que o capitão lesionou-se durante a partida. No entanto, os planos avançaram mesmo e depois da partida a equipa seguiu para Londres, juntando-se num restaurante em Mayfair. A seguir, os jogadores seguiram para uma discoteca, em Oxford Circus, onde de divertiram pela noite dentro.Consta que o treinador Mauricio Poquettino 'abençoou' a saída e não pediu aos jogadores que cancelassem os seus planos por causa da derrota.A noite de diversão tinha sido inicialmente planeada como uma celebração de Natal, mas depois passou a ser encarada como uma muito necessitada sessão de 'fortalecimento do espírito de grupo', na sequência da derrota.